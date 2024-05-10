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PSU POD: Matt Henderson commits, recent camps and Keon Wylie Injury

Richie O'Leary • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Richie and Dylan offer their reaction to Penn State Football landing four-star tight end Matt Henderson (0:14) and talk about which prospects could be the second TE in this class (4:58).

They then shift to talking about some of recent camps they've attended (6:11) and to finish up they talk about Keon Wylie's injury and how the linebacker will look with him now out (13:46).

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