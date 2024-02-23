Advertisement
News More News
ago other sports Edit

PSU POD: Nebraska recap, Edinboro Preview + Early Big Ten Tournament Talk

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Richie and Joey break down Penn State Wrestling most dual against Nebraska (0:17). They talk about Braden Davis struggles (1:05), if there is any concern with Aaron Nagao's absence (3:36) and the "potentially dangerous call" against Nebraska at 141-pounds (4:10) and then Mesenbrink's tough matchup (11:28).

They guys then switch to a quick match preview of the Senior Day dual against Edinboro (17:08) before finishing up talking an early Big Ten Tournament preview (27:45).

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

Advertisement

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the FREE Penn State Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement