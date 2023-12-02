Advertisement
News More News
ago other sports Edit

PSU POD: NWCA All-Star Exhibition recap + Lehigh match preview

Penn State 365 Podcast
PennState.Rivals.com

Happy Valley Insider Richie Schnyderite is joined by PennState.Rivals.com wrestling analyst Joey Klender to recap the NWCA All-Star Exhibition and preview / predict how the upcoming Penn State / Lehigh Wrestling match will turn out this Sunday afternoon.

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

Advertisement

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside The FREE Wrestling Room Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement