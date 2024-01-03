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PSU POD: Ohio State WR transfer Julian Fleming commits to Penn State!

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Happy Valley Insiders Richie Schnyderite and Dylan Callaghan-Croley offer an instant reaction to Penn State Football landing former five-star Ohio State wide receiver Julian Fleming.

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