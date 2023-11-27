Advertisement
News More News
ago football Edit

PSU POD: Peach Bowl CEO Gary Stokan talks Penn State, Big Ten and more

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Happy Valley Insider Richie Schnyderite is joined by Chick-Fil-A Peach Bowl CEO Gary Stokan as the two talk about his background (0:28) and the reasoning behind the bowl game being such a big name postgame game (1:24).

They then pivot to talk about Big Ten team potentially being in future Chick-Fil-A kickoff (6:56) games, this year's Peach Bowl (8:57) and what it would mean for Penn State to play in this prestigious New York's Six Bowl game (12:28).

Finally they close up by talking about what there is to do in Atlanta prior to the game (17:08) and about what kind of gifts the players will receive for participating in this year's bowl (17:50).

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

Advertisement

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside The FREE Wrestling Room Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement