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PSU POD: Peach Bowl Recap + 2024 Big Ten Outlook for PSU Football

Penn State 365 Podcast
PennState.Rivals.com

Happy Valley Insider Dylan Callaghan-Croley is joined by Anthony Hazan of the Penn State 365 Podcast to recap the Peach Bowl (0:22), the need for help at the wide receiver spot (5:30) and Drew Allar needing to take his game to the next level in year two (16:20).

The guys then wrap up with final thoughts on the 2023 season (55:00) before wrapping it up with talking some 2024 Big Ten Football outlook.

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