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PSU Pod: Penn State / Indiana Recap + should fans be worried?

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Happy Valley Insider's Dylan Callaghan-Croley is joined by cohosts Anthony Hazan and Marty Leap to discuss Penn State's 33-24 win over the Indiana Hoosiers on Saturday afternoon.

- Should Penn State fans be worried about the Nittany Lions' defensive performance?

- Could the game-winning offensive drive be something to build on for Penn State?

- Early thoughts on Penn State vs Maryland and more.

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