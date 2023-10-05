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PSU Pod: Penn State Practice Recap, Latest Injury Report and B1G schedule

Good Morning Happy Valley
PennState.Rivals.com

Welcome to the Good Morning Happy Valley podcast where our crew here at Happy Valley Insider will be chatting multiple times per week about the latest happenings surrounding Penn State.

This episode features publisher Richie Schnyderite and senior writer Dylan Callaghan-Croley as the two discuss Penn State's practice this bye week, latest on the injury report and they react to the Big Ten releasing the schedules from 2024-2028, along with predictions for the White Out game in each season.

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