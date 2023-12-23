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PSU POD: Reacting to Penn State landing 2025 DB Xxavier Thomas

Penn State 365 Podcast
PennState.Rivals.com

Dylan and Anthony break down the latest Penn State Football commitment from 2025 DB Xxavier Thomas (Central Catholic High School in Pittsburgh, Pennsylvania).

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