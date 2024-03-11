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PSU POD: Recapping Penn State Wrestling in the 2024 B1G Tournament

Richie O'Leary • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Richie and Joey break down Penn State Wrestling's performances in the 2024 Big Ten Tournament, starting with the latest on the Carter Starocci situation (0:34).

They then go bracket by bracket, breaking down each of the Nittany Lions performances along with where they could be seeded heading into nationals.

-- 125-pounds (4:16)

-- 133-pounds (8:34)

-- 141-pounds (13:30)

-- 149-pounds (19:16)

-- 157-pounds (23:11)

-- 165-pounds (26:00)

-- 174-pounds (30:48)

-- 184-pounds (34:50)

-- 197-pounds (36:32)

-- 285-pounds (38:34)

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