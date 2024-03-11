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PSU POD: Recapping Penn State Wrestling in the 2024 B1G Tournament
Richie O'Leary
•
Happy Valley Insider
Publisher
Richie and Joey break down Penn State Wrestling's performances in the 2024 Big Ten Tournament, starting with the latest on the Carter Starocci situation (0:34).
They then go bracket by bracket, breaking down each of the Nittany Lions performances along with where they could be seeded heading into nationals.
-- 125-pounds (4:16)
-- 133-pounds (8:34)
-- 141-pounds (13:30)
-- 149-pounds (19:16)
-- 157-pounds (23:11)
-- 165-pounds (26:00)
-- 174-pounds (30:48)
-- 184-pounds (34:50)
-- 197-pounds (36:32)
-- 285-pounds (38:34)
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