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PSU POD: Rutgers game recap, struggling offense and potential portal names

Penn State 365 Podcast
HappyValleyInsider.com

Happy Valley Insiders Richie Schnyderite and Dylan Callghan-Croley discuss Penn State defeating Rutgers this past Saturday (0:50), discuss the quarterback play between Drew Allar and Beau Pribula and if there's any QB controversy heading into 2024 (4:15) and finish up talking about the struggling wide receiver room (7:40).

The guys then pivot to talking about the open Offensive Coordinator spot (19:47) before jumping into potential transfer portal players to watch as several graduate transfers have already entered the portal (24:55).

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