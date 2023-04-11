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PSU365: Jay Paterno talks NIL, Shrewsberry's departure and PSU's future

The PSU 365 Podcast
Happy Valley Insider

Happy Valley Insider publisher Richie Schnyderite is joined by Penn State Board of Trustees member Jay Paterno to get his thoughts on NIL, the recent saga involving the basketball program with Micah Shrewsberry's departure, why he voted no on the Lasch renovation, what's next for renovations and much much more.

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