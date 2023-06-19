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Quick Hitter: Who will be Penn State's next commitment?

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

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Penn State has had a strong month of June already but could they be closing in on even more commitments? We take a look at a few players who could be the next one to announce a commitment to the Nittany Lions.

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