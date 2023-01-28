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{{ timeAgo('2023-01-28 07:40:25 -0600') }} football Edit

Ranking the Top 10 QBs in the WPIAL in the class of 2024

Jonathan Magusiak
@WPIAL_Sports

WPIAL Today is back again with another round of power rankings, as today we rank the Top 10 quarterback recruits in the WPIAL for the class of 2024.

Without further ado, here's our list.

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NUMBER ONE -- JULIAN DUGGER

NUMBER TWO -- BRAD BIRCH

NUMBER THREE -- PAYTON WEHNER

NUMBER FOUR -- JAY WRONA

NUMBER FIVE -- KEEGAN SMETANKA

NUMBER SIX -- BRAYLON THOMAS

NUMBER SEVEN -- BRODY EVANS

NUMBER EIGHT -- QUENTIN GOODE

NUMBER NINE -- CHRIS CIBRONE

NUMBER 10 -- DEREK BURK

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