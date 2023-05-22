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RCS Piscataway - 2026 QB Semaj Beals leaves strong early impressions
Dylan Callaghan-Croley
•
Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
The camp performance:
Very impressed by what we saw out of
Semaj Beals on Sunday. The Roman Catholic quarterback who recently picked up offers from Alabama and Penn State looks every bit like a future four-star or better talent. Already has quality size, shows good arm strength, and his accuracy on the deep ball is tremendous for a 2026 prospect. Expect him to be among the top-ranked quarterbacks in the 2026 recruiting cycle and to also be among Penn State's top targets at the position in the class as well. An incredibly high ceiling here.
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