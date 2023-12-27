Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Recent 2025 offeree, WR Qeanu Johnson to visit Penn State in January

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

On Tuesday, Penn State extended an offer to 2025 Connecticut wide receiver Qeanu Johnson - the 6-foot, 178-prospect out of Hamden Hall County Day camped for the Nittany Lions in the summer but it was his junior season and junior season film that earned him an offer from the Nittany Lions on Tuesday morning.

Shortly after receiving his offer from Penn State, Happy Valley Insider was able to catch up with Johnson briefly.

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE! | TRANSFER PORTAL THREAD | THE LIONS DEN

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement