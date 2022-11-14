News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-11-14 10:42:55 -0600') }} football Edit

RECRUIT REACTION: Prospects talk Penn State versus Maryland

The Nittany Nation Staff
PennState.Rivals.com

Penn State hosted another long list of big name recruits on Saturday for the Maryland game.

Now with that being said, Nittany Nation caught up with a few of the top recruits that made the trip to campus today to check out the Nittany Lions and get their instant reactions to the game and more.

Not a Subscriber? Join us With Our FREE 30-Day Premium Trial

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}