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Rising 2026 Pennsylvania athlete sets pair of upcoming visits

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

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The latest addition to this weekend's Junior Day list is a big one as Penn State will host one of their top targets in the 2026 recruiting cycle

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