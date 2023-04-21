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Rivals250 QB Michael Van Buren names his top 3 contenders

Michael Van Buren
Michael Van Buren
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Rivals250 quarterback Michael van Buren just made his last cuts before announcing his commitment. The Baltimore (Md.) St. Frances Academy star, who is down to Maryland, Penn State, and Oregon, broke down his finalists and reveals two set official visits with Rivals.com in the video below.

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