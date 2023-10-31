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Ryan Montgomery's visit to Auburn, Penn State up next

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove discusses four-star 2025 quarterback Ryan Montgomery's recent visit to Auburn and then previews his upcoming visit to Penn State.

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