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Social Media reacts to Penn State hiring Marques Hagans

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie
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News broke on Monday morning that Penn State Football is hiring long time Virginia assistant coach Marques Hagans as the program's new wide receivers coach.

Here's a look at the reactions from social media after the announcement.

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