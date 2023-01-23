Social Media reacts to Penn State hiring Marques Hagans
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News broke on Monday morning that Penn State Football is hiring long time Virginia assistant coach Marques Hagans as the program's new wide receivers coach.
Here's a look at the reactions from social media after the announcement.
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