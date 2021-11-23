 Social Media reacts to Penn State signing HC James Franklin to an extension
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Social Media reacts to Penn State signing HC James Franklin to an extension

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

The Penn State Board of Trustees met today and approved a contract extension for head football coach James Franklin, keeping him in Happy Valley for the foreseeable future.

Here's a look at the reactions from social media after the announcement.

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