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{{ timeAgo('2022-10-20 06:45:00 -0500') }} football Edit

TBT: Looking back at Penn State and Minnesota starters as recruits

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

One of Nittany Nation's weekly game preview pieces is our Throwback Thursday piece, where we compare the Penn State Football starters as recruits to their team's opponent each week.

This week we compare the Nittany Lions to the Minnesota Golden Gophers football team to see what they looked like and where and how they ranked in high school.

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QUARTERBACK....

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RUNNING BACK....

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WIDE RECEIVER....

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TIGHT END....

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OFFENSIVE LINE (LT, LG, C, RG, RT)....

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DEFENSIVE LINE (DE, DE, DT, DT)

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LINEBACKERS....

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DEFENSIVE BACK (CB, CB, S, S)

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