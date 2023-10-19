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TBT: Penn State and Ohio State projected starters as recruits

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

One of Happy Valley Insider's weekly game preview pieces is our Throwback Thursday piece, where we compare the Penn State Football starters as recruits to their team's opponent each week.

This week we compare the Nittany Lions to the Ohio State Buckeyes football team to see what they looked like and where and how they ranked in high school.

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QUARTERBACK....

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RUNNING BACK....

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WIDE RECEIVER....

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TIGHT END....

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OFFENSIVE LINE (LT, LG, C, RG, RT)....

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DEFENSIVE LINE (DE, DT, DT, DE)

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LINEBACKERS....

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DEFENSIVE BACK (CB, CB, S, S)

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