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THE CAMERA EYE: Penn State's offense fires on cylinders vs. Auburn

Anthony Siciliano • NittanyNation
Film Analysis

Each week Nittany Nation takes a look at some of the top plays ran by the Penn State Football offense during the previous week.

Here is a look at some of the top players from the Nittany Lions win versus Aubrun.

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2ND AND GOAL -- 11 PERSONNEL

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