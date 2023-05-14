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Three-star Florida OL Deryc Plazz to take official visit to Penn State

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Three-star offensive tackle Deryc Plazz has scheduled an official visit to Penn State. The Jacksonville (FL) native confirmed his plans with Happy Valley Insider.


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