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Three-star WR De'zie Jones to take official visit to Penn State

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Editor
@RivalsDylanCC

Three-star wide receiver De'zie Jones is planning out his spring and summer and one of the first visits that the De Paul Catholic standout has been able to lock down is an official visit to Penn State.

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