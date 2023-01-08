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{{ timeAgo('2023-01-08 07:30:00 -0600') }} football Edit

Top in-state linebacker expected to be visit Penn State next weekend

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

As Penn State continues to add names to their list for their upcoming junior days, Nittany Nation has confirmed one of the Nittany Lions' top targets will be on campus next weekend.

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© Paul Kuehnel / USA TODAY NETWORK
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