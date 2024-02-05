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Top New Jersey DT prospect Haleem Muhammad recaps B1G Visits

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Class of 2025, high three-star defensive tackle Haleem Muhammad is currently ranked as the No. 13 overall prospect in New Jersey and the number 28 overall defensive tackle in the country for his class and has the offers to show for it.

Now Muhammed has taken a couple of visits to Big Ten Conference schools this past week checking out both Penn State and Rutgers. He recapped those trips and offered the latest on his recruitment below.

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