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Top plays from Penn State's offense on their game winning drive vs. Purdue

Anthony Siciliano • NittanyNation
Film Analysis

This week on Nittany Nation, film analyst Anthony Siciliano breaks down three of the top plays from Penn State's game winning drive last week versus Purdue.

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