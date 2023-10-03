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Tracking the 2023 Penn State Football TV Ratings -- Week Five

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Each week, Sports Media Watch tracks the television ratings throughout of college football compiles a list of the top viewed games.

With that being said, Happy Valley Insider has decided to compile a list of each Penn State Football game along with where they rank amongst their fellow Big Ten Conference mates.

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PENN STATE FOOTBALL'S 2023 TV NUMBERS
DATE OPPONENT TV NETWORK WEEKLY RANKING TOTAL VIEWERS

9/02

vs. West Virginia Mountaineers

NBC

4th

3,500,000

9/09

vs. Delaware Blue Hens

Peacock

N/A

N/A

9/16

@ Illinois Fighting Illini

FOX

6th

3,220,000

9/23

vs. Iowa Hawkeyes

CBS

5th

2,630,000

9/30

@ Northwestern Wildcats

BTN

T-14th

1,120,000
NOTABLE BIG TEN TV RATINGS FOR WEEK TWO
GAME TV NETWORK WEEKLY RANKING TOTAL VIEWERS

USC vs. Colorado

FOX

1st

7,240,000

Michigan vs. Nebraska

FOX

4th

4,480,000

Michigan State vs. Iowa

NBC

9th

2,170,000

Penn State vs. Northwestern OR

Louisiana vs. Minnesota

BTN

14th

1,120,000

Indiana vs. Maryland OR

Wagner vs. Rutgers

BTN

20th

349,000

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