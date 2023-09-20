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Tracking the 2023 Penn State Football TV Ratings -- Week Three

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Each week, Sports Media Watch tracks the television ratings throughout of college football compiles a list of the top viewed games.

With that being said, Happy Valley Insider has decided to compile a list of each Penn State Football game along with where they rank amongst their fellow Big Ten Conference mates.

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PENN STATE FOOTBALL'S 2023 TV NUMBERS
DATE OPPONENT TV NETWORK WEEKLY RANKING TOTAL VIEWERS

9/02

vs. West Virginia Mountaineers

NBC

4th

3,500,000

9/09

vs. Delaware Blue Hens

Peacock

N/A

N/A

9/16

vs. Illinois

FOX

6th

3,220,000
NOTABLE BIG TEN TV RATINGS FOR WEEK TWO
GAME TV NETWORK WEEKLY RANKING TOTAL VIEWERS

Western Kentucky vs. Ohio State

FOX

7th

2,820,000

Minnesota vs. North Carolina

ESPN

10th

1,580,000

Bowling Green vs. Michigan

BTN

11th

1,320,000

Syracuse vs. Purdue

NBC

12th

1,250,000

Northern Illinois vs. Nebraska

FS1

17th

907,000

Georgia Southern vs. Wisconsin

Louisville vs. Indiana

BTN

18th

882,000

Virginia vs. Maryland

FS1

19th

776,000

Western Michigan vs. Iowa

Rutgers vs. Virginia Tech

BTN

20th

720,000

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