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WATCH: Former Nittany Lion Joey Porter Jr's clutch 1st career interception

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Former Penn State Nittany Lion Joey Porter Jr made his first interception in the NFL a big one.

The second-round pick in this year's NFL Draft recorded his first interception late in the fourth quarter of the Pittsburgh Steelers' Sunday afternoon matchup against their AFC North rival, the Baltimore Ravens. On the play, Porter Jr played perfect coverage against Odell Beckham Jr before picking off a pass targeted for OBJ from Ravens quarterback Lamar Jackson.

The interception by Porter Jr would lead to the Steelers going eight yards on eight plays before scoring a touchdown to take a 14-10 lead over the Ravens with just over a minute left in the game.

Porter Jr was drafted with the 32nd overall pick in this past spring's NFL Draft, narrowly missing being Penn State's first defensive back drafted in the first round. During his four years with the Nittany Lions, Porter Jr recorded 94 tackles, 19 pass deflections, and one interception.

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