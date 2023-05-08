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West Virginia OL Robby Martin sets OV and discusses Penn State interest

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

West Virginia offensive lineman Robby Martin has informed Happy Valley Insider that he will be taking an official visit to Penn State next month.

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