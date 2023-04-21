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{{ timeAgo('2023-04-21 10:00:00 -0500') }} football Edit

What to know about new Penn State offeree Ethan Grunkemeyer

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

On Thursday night, Penn State extended a new offer in the 2024 recruiting cycle to Olentangy (OH) quarterback Ethan Grunkemeyer. Here are a few thing you should know about the 6-foot-2, 190-pound signal caller.

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