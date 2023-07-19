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Who is confirmed to be attending Penn State's Lasch Bash this month?

Heather Weikel - Happy Valley Insider
Heather Weikel - Happy Valley Insider
Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Next weekend, Penn State Football will host its annual Lasch Bash, its last major recruiting event before the football season gets underway.

Over the last few weeks, Happy Valley Insider has been working hard on tracking down who will be on campus on the 28th and 29th.

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