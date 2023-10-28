Advertisement
News More News
ago football Edit

Who is starting for Penn State against Indiana?

Heather Weikel - Happy Valley Insider
Heather Weikel - Happy Valley Insider (Heather Weikel - Nittany Nation)
Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

The Penn State Nittany Lions are looking to bounce back against the Indiana Hoosiers on Saturday afternoon and have tabbed these players to be their starters on Saturday.

OFFENSE

OFFENSE
POSITION NAME

Quarterback

Drew Allar

Running back

Nicholas Singleton

Wide Receiver

Harrison Wallace III

Wide Receiver

Dante Cephas

Wide Receiver

KeAndre Lambert-Smith

Tight End

Theo Johnson

Offensive Tackle

Olu Fashanu

Offensive Guard

Vega Ioane

Center

Hunter Nourzad

Offensive Guard

Sal Wormley

Offensive Tackle

Caedan Wallace

READ: Penn State vs. Indiana: Player Availability Report


DEFENSE

DEFENSE
POSITION NAME

Defensive End

Dani-Dennis Sutton

Defensive Tackle

Zane Durant

Defensive Tackle

Dvon Ellies

Defensive End

Adisa Isaac

Linebacker

Abdul Carter

Linebacker

Kobe King

Linebacker

Adisa Isaac

Cornerback

Kalen King

Cornerback

Daequan Hardy

Safety

Jaylen Reed

Safety

Kevin Winston JR
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement