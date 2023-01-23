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basketball
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WPIAL Today High School Basketball Power Rankings -- 1/23 Edition
WPIAL TODAY
PennState.Rivals.com
WPIAL Today is back again with another round of high school basketball power rankings, as we rank
CLASS 6A
1. New Castle 13-2
2. Central Catholic 8-7
3. Butler 12-3
4. Mt. Lebanon 10-5
5. Upper St. Clair 9-7
CLASS 5A
1. Penn Hills 10-2
2. North Hills 12-3
3. Gateway 11-3
4. Mars 10-3
5. Chartiers Valley 13-3
CLASS 4A
1. Lincoln Park 14-1
2. Uniontown 14-1
3. Hampton 13-2
4. Laurel Highlands 12-2
5. South Allegheny 13-1
CLASS 3A
1. Mohawk 14-1
2. OLSH 12-3
3. Washington 12-2
4. Shady Side 10-4
5. Steel Valley 6-9
CLASS 2A
1. Aliquippa 8-4
2. Eden Christian 12-2
3. Bishop Canevin 12-1
4. Fort Cherry 14-2
5. Shenango 10-4
CLASS 1A
1. Union 14-0
2. Imani Christian 9-5
3. Monessen 13-1
4. Carlynton 10-4
5. Aquinas Academy 13-1
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