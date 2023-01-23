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{{ timeAgo('2023-01-23 10:41:32 -0600') }} basketball Edit

WPIAL Today High School Basketball Power Rankings -- 1/23 Edition

WPIAL TODAY
PennState.Rivals.com

WPIAL Today is back again with another round of high school basketball power rankings, as we rank

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CLASS 6A

1. New Castle 13-2

2. Central Catholic 8-7

3. Butler 12-3

4. Mt. Lebanon 10-5

5. Upper St. Clair 9-7

CLASS 5A

1. Penn Hills 10-2

2. North Hills 12-3

3. Gateway 11-3

4. Mars 10-3

5. Chartiers Valley 13-3

CLASS 4A

1. Lincoln Park 14-1

2. Uniontown 14-1

3. Hampton 13-2

4. Laurel Highlands 12-2

5. South Allegheny 13-1

CLASS 3A

1. Mohawk 14-1

2. OLSH 12-3

3. Washington 12-2

4. Shady Side 10-4

5. Steel Valley 6-9

CLASS 2A

1. Aliquippa 8-4

2. Eden Christian 12-2

3. Bishop Canevin 12-1

4. Fort Cherry 14-2

5. Shenango 10-4

CLASS 1A

1. Union 14-0

2. Imani Christian 9-5

3. Monessen 13-1

4. Carlynton 10-4

5. Aquinas Academy 13-1

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