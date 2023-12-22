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Xxavier Thomas breaks down decision to commit to Penn State

Adam Friedman and Dub Jellison
Rivals.com

Going to Penn State had been on the mind of 2025 cornerback and Pennsylvania native Xxavier Thomas for some time, so when head coach James Franklin and cornerbacks coach/defensive recruiting coordinator Terry Smith extended him an offer on Wednesday, it was a no-brainer.

"Yesterday, I received the offer on a FaceTime call with Coach Terry and Coach Franklin, then I committed on the spot," Thomas told Happy Valley Insider on Thursday.


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