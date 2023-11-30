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2024 Blue-White Game date set for April 13
Dylan Callaghan-Croley
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Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
Penn State fans will get their first opportunity to see new offensive coordinator Andy Kotelnicki's offense this spring in the Nittany Lions' annual Blue-White game.
On Thursday evening, Penn State announced that the 2024 version of the Blue-WHite game will be played on April 13.
The Nittany Lions are currently in the midst of waiting to find out where they will be going bowling this December. The Nittany Lions last Friday finished up their 2023 regular season with a 42-0 win over the Michigan State Spartans in Detroit to finish the season 10-2.
The Nittany Lions are likely to head back to a New Year's Six Bowl game with most experts picking them to head to the Peach Bowl in Atlanta.
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