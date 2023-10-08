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2025 LB Mantrez Walker feels he could make a 'big impact' at Penn State

Seth Berry • Happy Valley Insider
Staff Writer

Class of 2025 four-star linebacker Mantrez Walker (Buford, GA.) decommitted from Michigan last month after originally committing to the Wolverines in February.

Since reopening his recruitment, and even before that official announcement, Walker has kept many high level schools on his radar, including Penn State, a place Walker has already visited and is set to take another trip to Happy Valley on Oct. 28 for the team's game against Indiana.

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