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FutureCasting a pair of receivers to land at Penn State

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Editor
@RivalsDylanCC

Happy Friday Penn State fans and Happy Valley Insider subscribers.

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Earlier this week, Penn State added their 12th commitment of the 2025 recruiting cycle in the form of Erasmus Hall (NY) wide receiver Lyrick Samuel, a potential major steal for the Nittany Lions in the cycle.

Today, Happy Valley Insider alongside Rivals national recruiting analyst Adam Friedman are FutureCasting the Nittany Lions too add two more wide receivers to their 2025 recruiting class.

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