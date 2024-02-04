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HV TV: Penn State HC Cael Sanderson talks Ohio State post match

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Wrestling Head Coach Cael Sanderson and wrestlers Mitch Mesenbrink and Beau Bartlett recap the 28-9 dual meet victory over Ohio State on Friday.

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