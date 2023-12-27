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HV TV: Penn State Offensive Staff + Players preview 2023 Peach Bowl

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
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@RivalsRichie

Penn State Football Interim Offensive Coordinators Ja'Juan Seider and Ty Howle along with several offensive players talk with the media ahead of the 2023 Peach Bowl.

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INTERIM OCs Ja'Juan Seider, Ty Howle, Drew Allar & Nick Singleton

Kaytron Allen, Theo Johnson & Caedan Wallace

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