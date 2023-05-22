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NN TV: 2024 Penn State QB commit Ethan Grunkemeyer's throwing at Elite 11

Zach Seyko
Staff Writer

A couple of highlights from 2024 #PennState Football QB commit Ethan Grunkemeyer at the recent #Elite11 Regional Camp at State College Area High School.

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