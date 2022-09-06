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NN TV: Penn State Football's game winning drive vs. Purdue

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Here's the entire game winning drive from Penn State Football that led them to the late 35-31 victory over Purdue last Thursday night.

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