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NN TV: PSU Wrestling Cael Sanderson + Brooks & Kerkvliet recap Iowa match

Joey Klender • NittanyNation
Wrestling Analyst

Penn State Wrestling head coach Cael Sanderson and wrestlers Aaron Brooks & Greg Kerkvliet recap the program's big win over No. 2 Iowa on Friday night inside of the Bryce Jordan Center.

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