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Pair of 2025 targets confirm visits to Penn State for season opener

Heather Weikel - Happy Valley Insider
Heather Weikel - Happy Valley Insider (Heather Weikel - Happy Valley Insider)
Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

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Happy Valley Insider has recently confirmed a pair of 2025 targets will be on campus for the season Nittany Lions season opener against West Virginia.

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