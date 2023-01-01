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{{ timeAgo('2023-01-01 19:55:32 -0600') }} basketball Edit

Penn State defeats Iowa 83-79

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Basketball secured yet another out of conference victory today as the Nittany Lions defeated Iowa today by a final score of 83-79.

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Now entering the gauntlet of the Big Ten schedule, Penn State will head out West as they take on Michigan on Wednesday night. Tip-off is set for 4:00pm and the game will be televised on BTN.

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