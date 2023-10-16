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Penn State lands commitment from Rivals250 DL Jaylen Harvey

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Penn State was the leader for Jaylen Harvey from the moment they offered him a scholarship in the spring of 2022 and now the Rivals250 defensive lineman has committed to the Nittany Lions.

The North Potomac (Md.) Quince Orchard star chose Penn State over finalists USC and Maryland.

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